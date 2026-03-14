المنيا.. المحافظ يوجه بإصلاح السور الحديدي لكوبري الشيخ عطا ببني مزار

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة عبر صفحة مبادرة وزارة التنمية المحلية «صوتك مسموع»، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع شكوى أهالي قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار بشأن انهيار جزء من السور الحديدي على جانبي الطريق أعلى الكوبري العلوي بالقرية، لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين والمارة والمركبات.

وعلى الفور، تم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث وجّه المحافظ رئاسة مركز ومدينة بني مزار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر وتأمين الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين.

ومن جانبها، قامت الوحدة المحلية بالتنسيق الفوري مع هيئة الطرق والكباري، حيث تم الدفع بالفرق الفنية والهندسية المختصة لمعاينة الموقع والبدء في أعمال الصيانة والإصلاح.

وأسفرت الأعمال عن الانتهاء من إصلاح وإعادة تأهيل ولحام السور الحديدي بالكوبري بالكامل، بما يضمن تأمين الطريق وتوفير العبور الآمن للمواطنين والمركبات.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة حريصة على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية ومبادرة «صوتك مسموع»، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المرافق العامة، والتدخل الفوري لمعالجة أي مشكلات طارئة حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.