تموين المنيا: توزيع 59 ألف أسطوانة بوتاجاز مع استمرار ضخ الكميات وتشديد الرقابة

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إحكام الرقابة على منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من توافر الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بمتابعة منظومة توزيع البوتاجاز، تم توزيع 56 ألفًا و426 أسطوانة بوتاجاز منزلي، إلى جانب 2601 أسطوانة بوتاجاز تجاري، مؤكدًا استمرار ضخ الأسطوانات بكميات كافية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على مستودعات البوتاجاز بضرورة توزيع الأسطوانات في حضور مسؤول التموين المختص، مع الالتزام بالأسعار المقررة، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وإدارات التموين بالمراكز تواصل حملاتها الميدانية على مستودعات البوتاجاز لمتابعة سير العمل والتأكد من حصول المواطنين على الأسطوانات بسهولة ويسر، وعدم وجود أي معوقات في عملية الصرف.

وتهيب المديرية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.