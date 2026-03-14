إصابة شاب في تصادم ملاكي ودراجه بخارية على كورنيش المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إصابة شاب في تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بطريق الكورنيش بمدينة المنيا.

وأسفر الحادث بإصابة الشاب باشتباه نزيف في المخ، وكسر في الساق اليمنى، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقه بالجسم.

تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم القبض على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

