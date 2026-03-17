محافظ المنيا يطلق برنامجًا توعويًا للشباب بعنوان «نحو أسرة مستقرة لمجتمع آمن»

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأولى فى استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف الشباب، بما يسهم في إعدادهم لحياة أسرية مستقرة قائمة على الوعي وتحمل المسؤولية.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة برنامجًا توعويًا بعنوان «نحو أسرة مستقرة… لمجتمع آمن» بجميع مراكز المحافظة، بهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي قبل الإقدام على تكوين الأسرة، إلى جانب التعريف بالمبادرات الرئاسية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج.

وتضمن البرنامج تنفيذ 10 لقاءات توعوية خلال شهر رمضان المبارك بمختلف مراكز المحافظة، تناولت عددًا من المحاور المهمة، منها أسس اختيار شريك الحياة على أسس سليمة، وأهمية الحوار والتفاهم المتبادل بين الزوجين، وطرق إدارة الخلافات الأسرية بشكل إيجابي، إلى جانب مناقشة تأثير الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الأسرة وسبل التعامل معها.

وأكدت اللقاءات أيضًا على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للحفاظ على صحة الزوجين والأبناء، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، مع فتح باب النقاش للاستماع إلى استفسارات الشباب والإجابة عليها من قبل المختصين، وتقديم نصائح عملية تساعدهم على بناء علاقات أسرية ناجحة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون وتحمل المسؤولية.

وشهدت اللقاءات كذلك التعريف بالمبادرات الرئاسية والبرامج التي تقدمها الدولة لدعم الشباب والأسرة، بما يعزز قدرة الشباب على بدء حياة أسرية مستقرة قائمة على الوعي والمسؤولية.

وشارك في تنفيذ اللقاءات عدد من الجهات المعنية، من بينها مديريات الأوقاف والصحة، ولجنة صانعي السلام، والقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب رجال الدين المسيحي والوحدات المحلية، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من الشباب بمختلف مراكز المحافظة