وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا عدداً من الأفواج السياحية متعددة الجنسيات، ضمت سائحين من روسيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإنجلترا وهولندا وأستراليا وإيطاليا، حيث حرصوا على زيارة عدد من المعالم الأثرية البارزة التي تشتهر بها عروس الصعيد، مثل منطقة تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل والأشمونين.

وأعرب السائحون عن إعجابهم بما تتمتع به المنيا من مقومات سياحية وتاريخية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب ما لمسوه من حفاوة الاستقبال والأجواء الآمنة والمستقرة، مؤكدين أن زيارتهم للمحافظة تمثل تجربة سياحية مميزة تثري برنامجهم السياحي

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، حرص القيادة السياسية على تطوير قطاع السياحة والاستثمار السياحى، لما له من أهمية استراتيجية فى دعم النمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل القومى، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التكنولوجيا العالمية فى قطاع السياحة، والاستفادة من المقومات الطبيعية التى تزخر بها المنيا، لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة.

وشدد المحافظ على توجيه الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء الملائمة لتمكينهم من الاستمتاع بالمعالم الأثرية، داعيا إلى تكثيف الحملات الترويجية بأساليب مبتكرة لزيادة التدفق السياحى إلى “عروس الصعيد”، بجانب الاهتمام بتطوير المراسى النيلية ومنظومة الرحلات السياحية النهرية، بما يدعم مفهوم السياحة المستدامة.

يذكر أن محافظة المنيا تضم مناطق أثرية وسياحية متميزة تشمل آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية، أبرزها منطقة آثار الأشمونين، وبنى حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، ودير جبل الطير، ومنطقة آثار البهنسا، مما يجعلها مقصدًا فريدًا لمحبى التاريخ والتراث.