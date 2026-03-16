حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء

كثّفت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة المنيا حملاتها الميدانية لمتابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد، ودعم استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء،

ففي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بعدد من أحياء المدينة، حيث تم التنبيه على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة إطفاء أعمدة الإنارة خلال فترات النهار والالتزام بمواعيد تشغيلها مساءً، إلى جانب متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة واستبدال التالف منها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإضاءة وترشيد الاستهلاك. كما تضمنت الحملة توعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية إطفاء الإضاءة غير الضرورية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي مركز ملوي، نظمت الوحدة المحلية حملات ميدانية مسائية بعدد من الشوارع والأحياء، لمتابعة ضبط منظومة الإنارة العامة والتأكد من الالتزام بالإجراءات المحددة لترشيد استهلاك الطاقة، مع متابعة مستوى الإضاءة بالشوارع والميادين بما يحقق التوازن بين توفير الخدمة وترشيد الاستهلاك.

كما شهد مركز مطاي تنفيذ حملات ميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم التأكد من ضبط إنارة الشوارع والميادين، وإطفاء لوحات الإعلانات المضيئة في المواعيد المحددة، إلى جانب متابعة ترشيد الاستهلاك داخل دور العبادة عقب أداء الصلوات، والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية بكافة المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة ويحافظ على الموارد، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

