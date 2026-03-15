محافظ المنيا يشارك أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية إفطارا جماعيا

في أجواء رمضانية عامرة بالمودة والتآخي، شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القيادات التنفيذية واعضاء البرلمان بالمحافظة مأدبة إفطار جماعي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وفرع المجلس القومى للمرأة، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وخلال كلمته، أعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع مختلف القيادات على مائدة إفطار واحدة، مؤكداً أن هذه الأجواء تعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء المحافظة، وتعزز قيم الترابط والتعاون، خاصة مع قرب الاحتفال بالعيد القومي للمنيا، بما يحمله من دلالات تاريخية ووطنية مهمة.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم مسيرة التنمية، مثمناً في الوقت ذاته جهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني أن تحقيق رؤية القيادة السياسية وبناء حياة كريمة للمواطنين يتطلب استمرار حالة التناغم والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم جهود التنمية ويلبي تطلعات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن اجتماع رجال الدين الإسلامي والمسيحي على مائدة إفطار واحدة يعكس عمق روح الوحدة الوطنية التي يتميز بها المجتمع المصري، ويؤكد قوة وتماسك الجبهة الداخلية.

وخلال اللقاء، تم تكريم عدد من النماذج الشبابية المتميزة تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، وتشجيعاً لهم على مواصلة العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء كدوانى أن المحافظة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خطط التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين، بما يعزز مكانة المنيا كإحدى محافظات الصعيد الواعدة في مسيرة البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة.

