توزيع 1100 كرتونة مواد غذائية بقرى مركز أبوقرقاص بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن تكثيف جهودها وتوزيع 1100 كرتونة مواد غذائية بقري مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا.

وشملت الخطة التفصيلية قرى زعفرانه ومنشيه زعفرانه والسنبلاوين واتليدم ومنشية النصر بمركز ابو قرقاص.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أن الهدف من التوزيع هو إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهلهم، استثماراً لروح التكافل الإجتماعي التي يجسدها الشعب المصري في هذه الأيام العظيمة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع تأتي استكمالاً لنشاطها الذي بدأ مع مطلع الشهر المعظم، ولكن بتركيز مكثف خلال هذه الأيام المباركة، حيث تم إستهداف القرى والنجوع النائية في المنيا، والأسر المستفيدة المسجلة في قواعد بيانات الجمعية بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن ذوي الدخل المحدود.

موضحًا أنه تتميز كراتين الأورمان بتنوع محتوياتها لتشمل السلع الأساسية (أرز، سكر، مكرونة، سمن، زيت، بقوليات، وتمر)، بما يكفي احتياجات الأسرة لعدة أيام. وأكدت الجمعية أن هذا العمل يتم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في القرى لضمان عدم ازدواجية التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

مشيرًا إلى أن فرق المتطوعين وسيارات النقل تعمل على مدار الساعة خلال العشر الأواخر لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة.

يذكر إن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا .