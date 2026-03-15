تموين المنيا: ضبط محاولة تهريب 2400 زجاجة زيت مدعم وتحرير 214 مخالفة تموينية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين شنت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وفي مجال مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط سيارة ربع نقل محملة ب 200 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 2400 زجاجة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 164 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفات غلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز وتعطيل إجراءات التفتيش.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا تموينيًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على كميات من السلع الغذائية واللحوم والمنتجات المختلفة المخالفة.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المعلن مع مصادرة 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، والتحفظ على كمية من المواد البترولية.