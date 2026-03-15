الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين المنيا: ضبط محاولة تهريب 2400 زجاجة زيت مدعم وتحرير 214 مخالفة تموينية

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين شنت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وفي مجال مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط سيارة ربع نقل محملة ب 200 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 2400 زجاجة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 164 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفات غلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز وتعطيل إجراءات التفتيش.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا تموينيًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على كميات من السلع الغذائية واللحوم والمنتجات المختلفة المخالفة.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المعلن مع مصادرة 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، والتحفظ على كمية من المواد البترولية.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

ترشيحاتنا

حملات تموينية بقنا

تموين قنا يحرر 41 محضرا متنوعًا خلال حملة على الأسواق

آثار الحادث

إزالة آثار حادث انقلاب تريلا بمصرف أم خليفة في المنوفية

قافلة طبية مجانية

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. قافلة طبية مجانية بقرية صفط الغربية بمركز المنيا

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد