الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الروضة ضمن «حياة كريمة»

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير القرى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من المنافذ الخدمية داخل المجمع، والتي تشمل مكاتب التضامن الاجتماعي والتموين والبريد والشهر العقاري والسجل المدني، ووجه المحافظ مكتب التضامن الاجتماعى داخل مجمع الخدمات بسرعة فحص طلبات الإعانات العاجلة، مؤكدًا أن إنشاء هذه المجمعات يأتي لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف مشقة الانتقال بين الجهات المختلفة.

كما تابع اللواء كدواني العمل داخل المركز التكنولوجي بالمجمع، حيث استمع إلى شرح من سامية رحيم، مديرة المركز، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تبلغ نحو 25 خدمة مميكنة تشمل استخراج بيان الصلاحية، وتراخيص البناء وتجديدها، وطلبات الهدم، وتراخيص الإشغالات والإعلانات، إلى جانب سداد الرسوم والمديونيات ورسوم النظافة، فضلاً عن خدمات ملفات التصالح.

وأكد المحافظ أهمية تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة، مع حسن استقبال المترددين على المجمع وتيسير إجراءاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد مصطفى والنائب العمدة وائل، عضوا مجلس النواب، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه بتدخلات عاجلة لحل مشاكل الصرف الصحي

تحصين الكلاب الحرة

الطب البيطري: تحصين 27 كلبًا ضد السعار في كفر الشيخ

خبز

تحرير 6 محاضر تموينية ضد مخابز بيلا المخالفة بكفر الشيخ

بالصور

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

