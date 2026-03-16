محافظ المنيا: احرص على التواصل مع الصحفيين والإعلاميين لنقل الحقائق للرأي العام

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كوكبة من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة مأدبة الإفطار الجماعي، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي، وفي إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

حضر اللقاء الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين ممثلي الصحف القومية والحزبية والمستقلة ووسائل الإعلام المختلفة.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنيا عن تقديره الكبير للدور الوطني والمهني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون في نقل الحقائق للرأي العام، وتسليط الضوء على جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في دعم مسيرة البناء والتنمية.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن تزامن هذا اللقاء مع احتفالات المنيا بعيدها القومي يمنحه طابعًا خاصًا، حيث يمثل مناسبة لاستحضار تاريخ المحافظة العريق ونضال أبنائها، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على التواصل المستمر مع جميع الإعلاميين والصحفيين، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم خطط التنمية وتحقيق رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ الأحاديث الودية مع الحضور، موجهاً التهنئة لأبناء المنيا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ107، وبالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار لمصرنا الغالية.

