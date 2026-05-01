فن وثقافة

فيروز كراوية تطلق الإعلان التشويقي الأول لأغنيتها الجديدة شفتوشي

قسم الفن

أطلقت الفنانة المصرية فيروز كراوية الإعلان التشويقي الأول لأغنيتها الجديدة «شفتوشي»، تمهيدًا لطرحها قريبًا عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع تبادل الفيديوهات يوتيوب، وجميع تطبيقات الأغاني.
وهي الأغنية الرابعة ضمن مشروعها المستمر لاستكشاف تراث أغاني السمسمية في مدينة بورسعيد.


منذ طفولتها، تأثرت كراوية بالموسيقى الشعبية في مدينتها، حيث يرتبط عزف السمسمية بالغناء والرقص الجماعي، وقد بقيت هذه الألحان حاضرة في ذاكرتها لسنوات طويلة.


وكانت استعادة أغاني السمسمية أحد أشكال المقاومة الشعبية في بورسعيد، التي برزت خلال حرب العدوان الثلاثي عام 1956، لتحتضن الأغاني الوطنية في إطار جماعي حماسي، لا يزال يمثل جزءًا مهمًا من هوية المدينة.


وفي مسيرتها الفنية، عملت كراوية على نقل هذه الذاكرة إلى أعمال موسيقية معاصرة تجمع بين التراث والتجريب. وفي «شفتوشي»، تواصل هذا المسار بشكل أوسع، حيث تعيد تقديم اللحن الشرقي الراقص بإيقاعات حيوية، وتوزيع موسيقي حديث قدّمه الموزع الموسيقي الكبير أسامة الهندي، لتخرج الأغنية بمزيج يجمع بين الجذور التراثية والإنتاج المعاصر. كما تؤدي كراوية الكورال بنفسها، في محاولة لإحياء أسلوب الغناء الشعبي الجماعي بصوت نسائي، يعيد تقديم أغنية حب قديمة بروح جديدة.
بدأ اهتمام كراوية بتقديم تراث السمسمية عام 2016 من خلال أغنية «خلي عنك اليوم» ضمن ألبومها «قلبك زحام»، حيث مزجت هذا التراث مع تأثيرات من الجاز، مستخدمة آلة السمسمية مع آلات النفخ والإيقاعات الحية، إلى جانب كورال من الرجال والنساء. ومنذ ذلك الحين، عملت على تطوير أسلوبها الخاص في الغناء الجماعي، مع التركيز على تصدّر أصوات النساء في نوع فني كان يهيمن عليه الرجال.


وفي عامي 2024 و2025، تعاونت مع المنتج الموسيقي مولوتوف في أغنيتين من تراث السمسمية، هما «نوح الحمام» و**«الليلة جميلة»**، حيث أضاف مولوتوف عناصر إلكترونية ومعالجات صوتية حديثة للأغنيتين. وفي «شفتوشي»، يتواصل هذا التوجه من خلال المزج بين الآلات الحية، مثل السمسمية (محسن عشري وأحمد عشري)، والناي (نادر الشاعر)، والطبلة (أسامة عشري)، والتوزيع الموسيقي المعاصر. وينتمي جميع الموسيقيين المشاركين في العمل إلى مدينة بورسعيد، ما يجعله تحية خاصة للمدينة وتراثها.
أما الفيديو الموسيقي، الذي أخرجته الفنانة البصرية فيروز الطويلة، فيقدّم معالجة بصرية موازية للأغنية، تعتمد على تصميمات جرافيكية وتأثيرات بصرية متحركة. ويستحضر الفيديو مواد أرشيفية وأنماطًا مختلفة من الرقص المصري، مثل الرقص البلدي، والتشكيل، والهيب هوب، إلى جانب رقصة «الضمّة» المرتبطة بفن السمسمية، ما يجعل الفيديو تجربة بصرية تدعو إلى الاحتفاء بالرقص والحب والحياة.


«شفتوشي» رؤية معاصرة لتراث بورسعيد، تعيد إحياءه بأسلوب موسيقي مغامر، وتضعه في قلب المشهد الموسيقي الراهن.

