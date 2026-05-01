كامل الباشا: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خالي من البهرجة.. ومستمتع بطاقته ورقي التعامل lخاص

كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا عن تفاصيل مشاركته لأول مرة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، كعضو لجنة في المسابقة الدولية.

وقال الفنان كامل الباشا في تصريحات خاصة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قائم على شباب محافظة الإسكندرية وهذا هو المختلف فيه، والذي يميزه عن غيره من المهرجانات، فهو خالي من البهرجة، بعيدا عن السجادة الحمراء والفساتين وغيرها، فتركيز المهرجان على العمل الإبداعى، فانا مستمع بطاقة المهرجان والتعامل الراقي، خاصة وان كل القائمين عليه من الشباب.

وتابع ممازحا: ولكن إدارة المهرجانات ورطتنا في عد كبير من الأفلام، فقد شاهدوا مايقرب من 3000فيلم، ووصل بعد التصفية الي 80 فيلم، فهذا جهد محل تقدير.