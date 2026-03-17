تحصين 375 كلب.. بيطري المنيا يواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة السعار

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا،تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنفيذ حملات ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار، والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة باستخدام أساليب علمية وآمنة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، أن الحملات نجحت في تحصين 75 كلبًا خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، واستهدفت عددًا من المناطق الحيوية بمدينة المنيا، منها شارع التنظيم والإدارة، شارع الزخرفية، وشوارع منطقة أرض المستشار بجوار الجمعية الشرعية جنوب المدينة، ضمن استراتيجية التوسع في نطاق العمل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق.

وأشار مدير المديرية إلى أن إجمالي ما تم تحصينه منذ يناير هذا العام وصل إلى حوالي 375 كلب حر، وهو ما يمثل مؤشرات إيجابية في إطار خطة تستهدف الحد من انتشار مرض السعار وتأمين شوارع أكثر أمانًا للمواطنين.

وأكدت المديرية ، استمرار جهودها ضمن الحملة القومية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة وطلب الدعم عبر الخط الساخن 19561، مشددة على أن العمل مستمر لضمان شوارع آمنة وبيئة صحية للجميع.