الرؤية صفر.. رياح محملة بالأتربة وتدهور في مستوى الرؤية الأفقية بالمنيا

تشهد المنيا صباح اليوم، الخميس، عاصفة ترابية مفاجئة بمختلف المدن والقرى تزامنا مع نشاط قوي للرياح المحملة بالأتربة، ما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.

وتسببت العاصفة في انتشار الأتربة في الأجواء ودخولها إلى المنازل والمحال التجارية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، الخميس، في مصر، تشهد فرصا لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، مع احتمالية غزارتها على بعض المناطق، بل وقد تصل إلى حد السيول في أجزاء من خليج العقبة وسيناء على فترات متقطعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح أيضًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لتقل عن 1000 متر، خاصة في مناطق شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تزداد شدتها أحيانًا لتصبح متوسطة بنسبة حدوث تقترب من 30% على فترات متقطعة خلال اليوم.