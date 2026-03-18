قدم إسهامات بارزة.. محافظ المنيا ينعى محمد الباسل مدير تحرير الأهرام

نعى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمد الباسل، مدير تحرير جريدة الأهرام ومدير مكتب المنيا، الذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والعمل الصحفي المتميز.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان نموذجًا للصحفي المهني، وقدم إسهامات بارزة في نقل الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث وخدمة قضايا المجتمع، مشيدًا بدوره في دعم العمل الوطني والإعلامي بالمحافظة.

وإذ يتقدم محافظ المنيا بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه في الوسط الصحفي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون