تحرير 174 مخالفة وإحباط تهريب دقيق مدعم خلال حملات تفتيشية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق وكافة الأنشطة التجارية، لضبط منظومة تداول السلع المدعمة والاستراتيجية، والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، بما يكفل حماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت قطاعات المخابز البلدية، والأسواق، والمواد البترولية، والبدالين التموينيين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط كمية (52 شيكارة) من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لمتعهد توزيع بوتاجاز لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 116 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، والتصرف في دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم إعلان تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 52 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، حيث تم مصادرة كميات من الفسيخ والأسماك والكبدة والأحشاء، إلى جانب مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين، تم تحرير 4 مخالفات بمنافذ صرف السلع المدعمة، تنوعت بين عدم الالتزام بالضوابط التموينية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم المرور الميداني على محطة تعبئة بوتاجاز، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الأرصدة الكافية من المواد البترولية، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون معوقات.