610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر
وزارة الخارجية: أوضاع المصريين في الخليج والمشرق مطمئنة والعودة إلى مصر مستمرة
أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين بالسرقة.. في هذا الموعد
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز أمنية وعسكرية إسرائيلية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون
وزير الري: السيطرة على سيول سانت كاترين بسدود وبحيرات جبلية ومتابعة 24 ساعة
بسعر لن تصدقه إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق في 2026
نتنياهو: لقد حان الوقت لرؤية قادة الدول الأخرى ينضمون إلينا في الحرب
محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة
معبر رفح يشهد وصول دفعات من الجرحى الفلسطينيين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية
مأساة دمياط.. 5 أطفال يفقدون حياتهم وساندي بين الحياة والموت بعد انقلاب عربة كارو بالمصرف
التصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع بالمقطم
محافظات

تحرير 174 مخالفة وإحباط تهريب دقيق مدعم خلال حملات تفتيشية بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق وكافة الأنشطة التجارية، لضبط منظومة تداول السلع المدعمة والاستراتيجية، والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، بما يكفل حماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت قطاعات المخابز البلدية، والأسواق، والمواد البترولية، والبدالين التموينيين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط كمية (52 شيكارة) من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لمتعهد توزيع بوتاجاز لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 116 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، والتصرف في دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم إعلان تعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 52 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، حيث تم مصادرة كميات من الفسيخ والأسماك والكبدة والأحشاء، إلى جانب مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين، تم تحرير 4 مخالفات بمنافذ صرف السلع المدعمة، تنوعت بين عدم الالتزام بالضوابط التموينية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم المرور الميداني على محطة تعبئة بوتاجاز، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الأرصدة الكافية من المواد البترولية، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون معوقات.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

توروب

وفقًا للعقد المُبرم.. خصم شهر من راتب «توروب» والجهاز المعاون له بعد خسارة الأهلي دوري الأبطال

الذهب

510 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تعبيرية

برلماني: الحكومة مستمرة في دعم المصدرين لتعزيز تنافسية المنتج المصري

أحمد كجوك

المالية: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد