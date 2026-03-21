مصدر أمنى يكشف حقيقة محاولة اقتحام مقر جمعية خيرية بالمنيا

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن الادعاء باقتحام مجموعة من الخارجين عن القانون لمقر إحدى الجمعيات الخيرية، ومحاولتهم الاستيلاء عليه وسرقة محتوياته.



وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن قسم شرطة أول المنيا تلقى بلاغا من مسئول عن إحدى الجمعيات الخيرية بدائرة القسم، بتضرره من عامل وآخرين، مقيمين بدائة مركز شرطة سمالوط شرق، بدعوى محاولتهم الاستيلاء على مقر الجمعية المشار إليها.

أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أشاروا إلى وجود نزاع قضائى بينهم وبين المبلغ حول ملكية مقر الجمعية المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





