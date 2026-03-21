محافظات

ضبط 177 كيلو لحوم وأسماك فاسدة خلال حملات بيطرية مكثفة بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجّه المحافظ جميع الجهات المختصة بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يقوم بعرض أو بيع لحوم ومنتجات غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واستعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث استهدفت محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول الدواجن والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة 177.5 كجم من اللحوم ومنتجاتها، من بينها 117 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت ما بين (كبدة – أسماك – دواجن – مصنعات – لحوم مجمدة)، إلى جانب ضبط 60 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

