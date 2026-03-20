محافظ المنيا خلال صلاة العيد: تكثيف التواجد الأمني والخدمي لراحة وسلامة المواطنين

أدى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مدرسة صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، وسط جموع كبيرة من المصلين من أبناء المحافظة، في أجواء إيمانية وروحانية.

وشهدت ساحة الصلاة حضور الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء إيهاب خلاف مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى لأداء الصلاة وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء الصلاة، تبادل محافظ المنيا التهاني مع المواطنين، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية على توفير الأجواء المناسبة لأداء شعائر صلاة العيد بكافة مراكز المحافظة، من خلال تجهيز الساحات وتكثيف التواجد الأمني والخدمي، بما يضمن راحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفالات.