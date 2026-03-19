محافظ المنيا : تعزيز العمل الأهلي ودعم المبادرات المجتمعية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ المنيا إلى أن هذه المبادرات تمثل نماذج مضيئة للتكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن العمل التطوعي يعكس وعيًا مجتمعيًا متقدمًا وروحًا إيجابية قائمة على العطاء، بما يسهم في دعم جهود الدولة في توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، واصلت مؤسسة الإطناوي للتنمية الشاملة، بالتعاون مع مؤسسة الجارحي، تنفيذ مبادرة مطبخ الخير على مدار شهر رمضان، حيث يتم إعداد وتجهيز وجبات إفطار صائم وتوزيعها على الأسر المستحقة، بواقع 500 وجبة يوميًا، بإجمالي 15 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

كما نظمت مؤسسة الإطناوي دورة رمضانية رياضية، اختُتمت فعالياتها بتكريم الفرق الفائزة، في إطار حرصها على دعم الأنشطة المجتمعية وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب، وحرص الدكتور زين الاطناوى البرلمانى السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإطناوي للتنمية الشاملة ، على إهداء اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا درع المؤسسة، لجهوده المخلصة فى خدمة أبناء المحافظة.