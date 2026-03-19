بعد ساعات من البحث المكثف.. انتشال جثتي صغيرين بعد انقلاب تروسيكل في ترعة بسمالوط المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لانتشال قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، جثتي صغيرين من إحدى ترع مركز سمالوط شمال المنيا، وذلك بعد ساعات من حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعه، حيث تم العثور على الجثتين بعد ساعات من البحث المكثف داخل المجرى المائي، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتبين أن الضحيتين هما الطفلان هما ياسين. م. م. ا 9 سنوات وياسمين. م. م 7 سنوات ويقيمان بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة.

تم انتشالهما من قبل فرق الإنقاذ النهري والأهالي، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق.

ترجع أحداث الواقعة الي انقلاب تروسيكل داخل إحدى الترع الجانبية، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين وغرق طفلين داخل المياه.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بانقلاب تروسيكل في ترعة جانبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، بينما سقط طفلان داخل الترعة، أحدهما ولد والآخر بنت.

وكثفت فرق الإنقاذ النهري جهودها في موقع الحادث، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، للعثور على الطفلين الغريقين، في ظل حالة من الترقب بين أهالي القرية الذين توافدوا على مكان الواقعة لمتابعة عمليات البحث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات