جامعة المنيا تستعرض إنجازاتها في القطاعات التعليمية والطبية والمجتمعية

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أسرة جامعة المنيا حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته الجامعة برئاسة الدكتور عصام الدين فرحات، في أجواء رمضانية ووطنية، وسط حضور واسع من مختلف أطياف المجتمع، في مشهد يعكس التلاحم المجتمعي وروح المشاركة.

وشهدت الفعالية حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، فضلًا عن أسرة الجامعة من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة، والطلاب الوافدين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين.

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز إنجازات الجامعة في مختلف القطاعات التعليمية والطبية والمجتمعية، إلى جانب فقرات فنية وطنية متنوعة أضفت أجواءً من البهجة والتفاعل بين الحضور.

وتبادل الحضور التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربين عن خالص أمنياتهم بأن يعيده الله على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية، كما تبادل محافظ المنيا ورئيس الجامعة الدروع التذكارية.