صحة المنيا: تقديم 1333 خدمة طبية مجانية لأهالي صفط الغربية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود القطاع الصحي في تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بمقر وحدة صفط الغربية بمركز المنيا، على مدار يومي 16 و17 مارس الجارى ، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لأهالي القرية.

وأشار إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 759 حالة مترددة، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية مجانًا، حيث شملت التخصصات: الجراحة 218 حالة، الأطفال 183 حالة، قلب وصدر 99 حالة، الباطنة 98 حالة، الجلدية 98 حالة، والنساء وتنظيم الأسرة 63 حالة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت أيضًا إجراء 82 تحليل دم و42 عينة أخرى، وتنفيذ 63 حالة موجات صوتية و15 حالة أشعة سينية، إلى جانب فحص الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد 118 مواطنًا، وعقد 7 ندوات تثقيف صحي حضرها 108 مواطنين، مع تحويل 9 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.