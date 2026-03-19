قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، موجّهًا بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال أيام العيد، وتنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، مؤكدًا ضرورة تنظيم فترات العمل الصباحية والمسائية لضمان الرصد الفوري لأي مخالفة والتعامل معها بشكل حاسم.

كما أكد المحافظ ضرورة التنسيق الدائم بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية، على أن تعمل على مدار 24 ساعة، مع ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تطرأ خلال فترة الإجازة وسرعة التعامل معها.

ووجّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة وضبط المخالفين، إلى جانب متابعة أرصدة الدقيق البلدي بالمستودعات والمطاحن، والتأكد من توافر المقررات التموينية والمواد البترولية، مع وضع خطة عمل للمخابز لضمان استمرار إنتاج الخبز البلدي وعدم توقفها خلال عطلة العيد.

وفيما يتعلق بجاهزية ساحات أداء صلاة عيد الفطر المبارك، أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا استعدادها الكامل لاستقبال المصلين، حيث تم تجهيز أكثر من 200 ساحة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب المساجد الكبرى التي تقام بها الصلاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير أداء الشعائر في أجواء روحانية وآمنة، بما يضمن راحة المواطنين وانتظام الصلاة.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز بمتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب وعدم زيادتها، إلى جانب تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والتأكد من سلامة المعديات والمراسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع الصحة، وجّه المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف المرور الميدانى على المنشآت الصحية لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بكفاءة.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية التي تنفذها مديرية الطب البيطري على أماكن عرض اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والمصنعة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفيما يخص قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار 24 ساعة تحسبًا لأي طارئ، مع الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي أعطال لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.
 

المنيا محافظ المنيا عيد الفطر استعدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

