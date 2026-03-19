اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
الإشراف العام
محافظات

الأم المثالية بالمنيا.. زواج لمدة عام ونصف ورحلة كفاح ممتدة لأكثر من 34 عاما.. شاهد

ايمن رياض

قدم "صدى البلد" بثا مباشرا مع الحاجة عبير أحمد ممدوح عبد النعيم الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا لعام 2026.

وقالت إن فرحتها كانت كبيرة لأنها لم تكن تعلم أن ابنها علاء قد تقدم لها لمسابقة الأم المثالية ، وفؤجئت بتليفون من وزارة التضامن لتقديم التهنئة لها لفوزها بلقب الأم المثالية عن محافظة المنيا.

وأضافت عبير أحمد ممدوح  الأم المثالية على مستوى المحافظة ، كرست حياتي من أجل أولادي ، فكانت البداية من زواجي من المهندس علاء عبد الجواد احد ابناء مركز ديروط باسيوط ولكن ارادة الله توفي زوجي وكانت أبنتي آمنة عمرها حوالي عام ونصف وكنت حامل في أبني علاء ، رفضت الزواج من بعد وفاة زوجي ، من أجل أبنائي كنت أذهب مع أولادي الدروس والجامعة واشاركهم كل شئ فحصلت أبنتي علي ليسانس الآداب وتخرج نجلي من كلية الشرطة ، حتي تزوجوا ولدي 5 أحفاد ،  عشت مسيرة طويلة من الكفاح  والتضحيات ، قدمت فيها كل الدعم لأبنائي ، وأراد نجلي أن يتوج تلك المسيرة بتقديمه لي بمسابقة الأم المثالية حتي فوزت باللقب ، فخورة جدًا بما حققوه أبنائي من نجاحات ، وأتمنى أن يتم تعيين ابنتي في وظيفة حكومية .

وفي سياق متصل هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، السيدة عبير أحمد ممدوح ، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما قدمته من نموذج مُلهم في الصبر والكفاح وتربية الأبناء.

وأكد المحافظ أن تكريم الأمهات المثاليات يعكس تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن قصة كفاح السيدة عبير تمثل نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في مواجهة التحديات بإرادة قوية وإيمان بالمسؤولية.

يذكر ان عبير أحمد ممدوح من مواليد عام 1965، وهي ربة منزل، واجهت ظروفًا صعبة بعد وفاة زوجها منذ 34 عامًا، حيث تحملت بمفردها رعاية ابنة وابن في سن صغيرة، فعاشت في كنف والدها حتى وفاته، ثم واصلت رحلة الكفاح، متحملة مسؤولية تربية أبنائها وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهما.

ونجحت في استكمال مسيرتها بتفوق، حيث تمكنت من تعليم أبنائها حتى حصولهما على مؤهلات جامعية، لتجني اليوم ثمار جهدها، ولديها 5 أحفاد، في قصة إنسانية تجسد قوة الإرادة وعظمة الأم المصرية.

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يزور دور رعاية الايتام ويشارك الأطفال فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا والعيديات

محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا والعيديات

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد..صور

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضي ناتج عن كسر بخط انحدار الصرف الصحي بمنطقة كوبري الصفيرة بأوسيم

بالصور

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد