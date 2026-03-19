الأم المثالية بالمنيا.. زواج لمدة عام ونصف ورحلة كفاح ممتدة لأكثر من 34 عاما.. شاهد

قدم "صدى البلد" بثا مباشرا مع الحاجة عبير أحمد ممدوح عبد النعيم الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا لعام 2026.

وقالت إن فرحتها كانت كبيرة لأنها لم تكن تعلم أن ابنها علاء قد تقدم لها لمسابقة الأم المثالية ، وفؤجئت بتليفون من وزارة التضامن لتقديم التهنئة لها لفوزها بلقب الأم المثالية عن محافظة المنيا.

وأضافت عبير أحمد ممدوح الأم المثالية على مستوى المحافظة ، كرست حياتي من أجل أولادي ، فكانت البداية من زواجي من المهندس علاء عبد الجواد احد ابناء مركز ديروط باسيوط ولكن ارادة الله توفي زوجي وكانت أبنتي آمنة عمرها حوالي عام ونصف وكنت حامل في أبني علاء ، رفضت الزواج من بعد وفاة زوجي ، من أجل أبنائي كنت أذهب مع أولادي الدروس والجامعة واشاركهم كل شئ فحصلت أبنتي علي ليسانس الآداب وتخرج نجلي من كلية الشرطة ، حتي تزوجوا ولدي 5 أحفاد ، عشت مسيرة طويلة من الكفاح والتضحيات ، قدمت فيها كل الدعم لأبنائي ، وأراد نجلي أن يتوج تلك المسيرة بتقديمه لي بمسابقة الأم المثالية حتي فوزت باللقب ، فخورة جدًا بما حققوه أبنائي من نجاحات ، وأتمنى أن يتم تعيين ابنتي في وظيفة حكومية .

وفي سياق متصل هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، السيدة عبير أحمد ممدوح ، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما قدمته من نموذج مُلهم في الصبر والكفاح وتربية الأبناء.

وأكد المحافظ أن تكريم الأمهات المثاليات يعكس تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن قصة كفاح السيدة عبير تمثل نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في مواجهة التحديات بإرادة قوية وإيمان بالمسؤولية.

يذكر ان عبير أحمد ممدوح من مواليد عام 1965، وهي ربة منزل، واجهت ظروفًا صعبة بعد وفاة زوجها منذ 34 عامًا، حيث تحملت بمفردها رعاية ابنة وابن في سن صغيرة، فعاشت في كنف والدها حتى وفاته، ثم واصلت رحلة الكفاح، متحملة مسؤولية تربية أبنائها وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهما.

ونجحت في استكمال مسيرتها بتفوق، حيث تمكنت من تعليم أبنائها حتى حصولهما على مؤهلات جامعية، لتجني اليوم ثمار جهدها، ولديها 5 أحفاد، في قصة إنسانية تجسد قوة الإرادة وعظمة الأم المصرية.

