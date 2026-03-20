خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر.. محافظ المنيا يؤكد على عمق الترابط والإخاء بين أبناء الوطن..صور

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة، حيث تبادل التهاني مع الحضور بهذه المناسبة المباركة، بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة المنيا، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عيد الفطر على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ المنيا أن مثل هذه المناسبات تعكس روح الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء المحافظة، والتي يتميز بها الشعب المصري، كما تعمق قيم الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم التسامح والمحبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد طارق محمود عبد العزيز، والمقدم طارق عبد المنعم، ممثلي مكتب المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.