ضبط 630 كيلو أسماك غير صالحة في محلات تموينية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضبط منظومة العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، بما يضمن توفير سلع غذائية آمنة وحماية صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت لجنة حماية المستهلك رقم (49) برئاسة الدكتور محمد على جبر نائب المحافظ، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة مغاغة، ونواب رئيس المركز، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، حملات تفتيشية موسعة، أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية، وضبط ومصادرة 630 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة.

كما واصلت اللجنة أعمالها بمركز العدوة، حيث تم المرور على 14 مخبزًا بلديًا، بالتعاون مع نواب رئيس المركز وأعضاء الإدارة التموينية، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر بالمخابز، تنوعت بين عدم نظافة، ونقص وزن، والتصرف في الدقيق، وعدم مطابقة المواصفات.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 9 محاضر، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم ممارسة النشاط لبعض التجار التموينيين.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال على أرقام مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و 0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052 ، إلى جانب الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.