250 ألف جنيه.. إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة شركة في الهرم

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بداخلها مبلغ 250 ألف جنيه، للمحاكمة الجنائية.

250 ألف جنيه

تلقت مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من صاحب شركة يفيد باكتشافه سرقة خزينة الشركة، وقال: إن العاملين بالشركة توجهوا إليها فى الصباح ليكتشفوا اختفاء الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 250 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة بالشركة والعقار الموجودة به تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المالي المسروق.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم حاولوا فتح الخزينة إلا أنهم لم يتمكنوا فقاموا بسرقتها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.