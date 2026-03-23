بسبب خلافات الجيرة .. ضبط طرفى مشاجرة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لمركز شرطة المطرية من (سائق ، شقيقه – مصابان بكدمات بالجسم) بتضررهما من (عاملان "الظاهران بمقطع الفيديو" - مقيمان بدائرة المركز ) لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب بالأيدى وبإستخدام سلاح أبيض "سكين" لخلافات بينهم حول الجيرة.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الوقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.