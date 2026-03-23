بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بين 9 أشخاص في شرم الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على بعضهم وقيام أحدهم بإشعال النيران فى الهواء مستخدماً "بخاخ مبيد حشرى" بشرم الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء بين طرف أول: (٧ أشخاص) "تتراوح أعمارهم بين ١٤- ١٧ سنة" ، طرف ثان: (عاملين) "جميعهم مقيمين بمدينة شرم الشيخ" مستخدمين (حزام بنطال - بخاخ مبيد حشرى) على إثر قيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة أحد أفراد الطرف الأول حال تواجدهم بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.