بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مُشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منوف بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (3 أشخاص "مصابين بكدمات وجروح متفرقة") طرف ثان: (4 أشخاص "مصابين بجروح وكسور متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة فى الأراضى الزراعية ، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بأسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين ما بهم من إصابات.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – 2 عصا خشبية وتم نقل 3 منهم للمستشفى لتلقى العلاج.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.