مترو الأنفاق: توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم| صور

بتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام السادس على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق ، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو إنتهت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة وبالتزامن مع إنتهاء شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا /2026 ميلاديا من توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري .

حيث أوضحت الشركة في بيانها أن وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوى على زجاجة مياه و عصير و بسكويت و أنه تم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد خمسمائة وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة بالركاب ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - كلية الزراعة ) بالخط الأول والثاني .

وقامت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل والمستشار عبد الله شحاته المستشار القانونى لوزارة النقل ، و جدير بالذكر ان الحملة والمبادرة كانت تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق .