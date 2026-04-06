إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي

شهدت مناطق شمال إسرائيل، وعلى رأسها نهاريا والمناطق المحيطة بها، حالة من التوتر بعد إطلاق صفارات الإنذار إثر تقارير عن إطلاق نار عبر الحدود من جنوب لبنان، ما دفع المستوطنين إلى التوجه للملاجئ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بأن فرق الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تواصل عمليات البحث عن أربعة مفقودين يعتقد أنهم عالقون تحت أنقاض مبنى تعرض لإصابة مباشرة في مدينة حيفا.

وبحسب التقارير، فإن الحادث جاء عقب إطلاق صواريخ من إيران، حيث سقط أحد الصواريخ بشكل مباشر على مبنى متعدد الطوابق في حيفا، ما أسفر عن أضرار كبيرة في الموقع ووقوع إصابات، إلى جانب المخاوف بشأن وجود عالقين تحت الركام.