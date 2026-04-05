بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

خمسة تطبيقات يجب عليك استخدامها بدلاً من ماسنجر والذي يُعدّ من أشهر خدمات المراسلة ، إلا أنه لا يخلو من العيوب فالمحادثات الجماعية لا تُشفّر تشفيراً تاماً افتراضياً، ما يعني أن الشركة المُشغّلة له ميتا تستطيع نظرياً قراءة رسائلك.

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

يُعدّ هذا التطبيق الأكثر شعبيةً عالميًا بلا منازع، لكنه لا يزال متأخرًا عن تطبيق ماسنجر في مع ذلك، فهو يكتسب شعبيةً متزايدة، وأحد أسباب ذلك هو توفيره تشفيرًا تامًا افتراضيًا، حتى في المحادثات الجماعية. هذا يعني أن رسائلك آمنة تقنيًا من أعين المتطفلين، وخاصةً أولئك الموجودين في شركة ميتا خيارًا غير مناسب للكثيرين مع وجود العديد من الميزات كإمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية بجودة عالية، وخيار إرسال رسائل تختفي تلقائيًا لمزيد من الأمان.

تطبيق Signal Private Messenger



إذا كنت تبحث عن الخصوصية، فلا يوجد خيار أفضل من سيجنال. يركز التطبيق بشكل كامل على الخصوصية والأمان، حيث يتم تفعيل التشفير التام بين الطرفين تلقائيًا لجميع الرسائل والمكالمات. وعلى عكس معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، لا يجمع سيجنال أي بيانات تقريبًا عن مستخدميه، إذ لا يوجد سبب لذلك، فهو لا يعرض إعلانات مثل معظم منافسيه.

تطيق فايبر



يُعدّ تطبيق فايبر بديلاً رائعاً آخر لتطبيق ماسنجر، وهو موجود منذ فترة طويلة ويحتوي التطبيق على جميع الميزات التي تحتاجها من تطبيقات المراسلة فهو سهل الاستخدام، وذات واجهة مستخدم رائعة. كما يتضمن مجموعة من الملصقات التي تُضفي حيوية على المحادثات. مع ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية في كثرة الإعلانات التي تظهر على التطبيق مؤخرًا، مما أثر سلبًا على تجربة المستخدم.

تطبيق رسائل جوجل

يدعم تطبيق رسائل جوجل بروتوكول RCS ، لذا كما هو الحال مع باقي التطبيقات في هذه القائمة، يمكنك معرفة متى رأى الشخص الآخر رسالتك ومتى كان يكتبها. لم يكن هذا متاحًا في الرسائل النصية القصيرة العادية.

لا يحتوي تطبيق رسائل جوجل على إعلانات أو أي ميزات أخرى فاخرة إلا أنه تطبيق بسيط خالٍ من الإعلانات أو أي ميزات إضافية ويُتيح لك تلك التطبيق كتابة الرسائل، وتلخيص المحادثات الجماعية الطويلة، وغير ذلك.

تطبيق تيليجرام

تطبيق تيليجرام





تيليجرام هي خدمة مراسلة فورية أخرى عبر الأنظمة الأساسية يمكن استخدامها بدون رقم هاتفك، ويوفر العديد من الميزات كتحرير الصور والفيديو داخل التطبيق ويسمح لك باستبدال ملفات الوسائط المرسلة، و تتيح لك هذه المنصة جدولة الرسائل في أي وقت، إلى جانب حذف أي محادثة قمت بها على التطبيق من كلا الطرفين.

تطبيق سناب شات

تطبيق سناب شات



يُعرف سناب شات بأنه منصة للمراسلة الفورية متعددة الوسائط لتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

يمكنك استخدامه لإجراء مكالمات فيديو جماعية وعرض اللقطات القديمة من الدردشات والعثور على جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتعد من أبرز ميزاته هو العدسات والفلاتر التي تجعل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية.