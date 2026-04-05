فن وهندسة.. الزمالك يعود أمام المصري ويحرز هدف التقدم عن طريق ناصر منسي

أحرز ناصر منسي هدف تقدم الزمالك في شباك المصري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد برج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتازلتصبح نتيجة المباراة 2-1 لصالح الآبيض

ونجح ناصر منسي في إحراز هدف التقدم في الديقية 43 بعد مريرة خلف المدافعين من أحمد فتوح ذهبت إلى ناصر منسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 30 بعد تمريرة خلف المدافعين من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك خوان بيزيرا ذهبت إلى عدي الدباغ الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل أسامة زمراوي لاعب فريق المصرى البورسعيدى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة

وجاء تشكيل المصري كالتالي :-

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش ، أحمد أيمن منصور .

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة ، أسامة زمراوي.

الهجوم: منذر طمين ، صلاح محسن

بينماجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.