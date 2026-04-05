أحمد موسى: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 37% والعالم يتأهب للتضخم والركود

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي ترامب كشف عن استحواذ الأكراد الذين سلحتهم أمريكا على السلاح الذي قدمه لهم ترامب، مضيفا: «تركيا عليها اتخاذ تداعيات وإجراءات، خاصة لأن إيران لم ترد حتى الآن على هذه النقطة».

وأضاف أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «في أوقات الحرب طلبت أمريكا حجب الصور من يوم 9 مارس لأن ما ينشر لا يمثل 1% من الحقائق على الأرض، لأن وقت الحرب لا تخرج كل المعلومات».

وتابع أحمد موسى: «وداخل إسرائيل يتم عمل مراجعة عسكرية لكل معلومة وخبر، وكل ما يريدونه هو ما ينشر فقط، مستشهدا بضرب مجمع صناعات وإعلان إصابة أو 2 فقط، بما يعارض المنطق».

وأضاف: «أسعار البنزين في أمريكا تقفز 37% وارتفاعه في ألمانيا اليوم بسبب الحرب، وماليزيا تعلن حالة تأهب قصوى، وهناك ركود اقتصادي وزيادة معدلات التضخم في العالم أجمع».