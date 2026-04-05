أحمد موسى يحذر: الشائعات تضرب قطاع الطاقة وتستهدف استقرار مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة تداول الأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن نشر تصريحات غير صحيحة منسوبة إلى المهندس مدحت يوسف يمثل تجاوزًا خطيرًا يسيء إلى مهنية العمل الصحفي، ولا يمكن اعتباره ضمن حرية التعبير، بل يندرج تحت محاولات نشر الفوضى والإضرار بالدولة.

صورة سلبية عن مصر

وأوضح موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن ما يتم تداوله يساهم في خلق صورة سلبية عن مصر، وبث حالة من القلق بين المواطنين دون أي مبرر حقيقي، متسائلًا عن الهدف من نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بقطاع الغاز والبترول، خاصة فيما يخص إنتاج حقل «ظهر».

وأشار إلى أن الساحة الدولية تشهد توترات متصاعدة، لافتًا إلى توقعات بحدوث تصعيد عسكري قد تقوده الولايات المتحدة ضد إيران، وهو ما قد ينعكس بشكل كارثي على الاقتصاد العالمي، وفقًا لتصريحات دونالد ترامب.

 طوابير ونقص في الإمدادات

وأكد موسى أن مصر، رغم التحديات العالمية، لا تعاني من أزمات حادة في الوقود، على عكس ما تشهده دول عدة من طوابير ونقص في الإمدادات، مشددًا على أهمية تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا الحساسة، وعدم استغلالها لإثارة الجدل أو تحقيق مكاسب على حساب استقرار الدولة.

الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة

واختتم حديثه بالدعوة إلى الالتزام بالمهنية، والتعامل بوعي مع المعلومات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا جماعيًا.

