أحمد موسى يكشف تفاصيل العملية الأمريكية لإنقاذ الطيار

علق الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع عبر صدي البلد علي نجاح القوات الأمريكية من إنقاذ الطيار الثاني بعد إسقاط مقاتلتها في ايران.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏نجحت الولايات المتحدة فى انقاذ الطيار الثانى بعد إسقاط مقاتلتهما فى إيران .



‏عملية الانقاذ تمت فجر اليوم ونفذتها قوات كوماندوز متخصصة داخل العمق الإيرانى وفى مناطق شديدة الخطورة وسلاسل جبال وباستخدام عشرات الطائرات مما يعنى أنه كانت للولايات المتحدة سيطرة جوية كاملة وخسرت إيران ورقة مهمة بفشلها فى الوصول للطيار الأمريكى وهو داخل أراضيها ، بينما نجحت أمريكا بعملية نوعية فى انقاذ الطيار .

‏وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب عن إصابة الطيار الأمريكى لكنه سيكون بخير، واشاد بعملية تحرير الطيار والتى وصفها بغير المسبوقة فى التاريخ .

‏بينما أعلن الحرس الثورى الإيرانى عن اسقاط طائرة نقل أمريكية C130 ومروحيتين خلال المشاركة فى عملية انقاذ الطيار .

أعلن مقر «خاتم الأنبياء» في إيران عن فشل ما وصفه بـ«جهود العدو لإنقاذ طياره»، وذلك في إطار عملية مشتركة شاركت فيها قوات من الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة.

وأوضح المقر، في بيان رسمي، أن العملية استهدفت طائرات معادية في جنوب أصفهان، مشيرًا إلى تدمير مروحيتين وطائرة نقل عسكرية.

وأضاف أن العملية نفذت بتنسيق بين القوات الجوية والبرية، إلى جانب الوحدات الشعبية وقوات الباسيج.

وفي السياق ذاته، نفى البيان الادعاءات الأمريكية بشأن نجاح عملية إنقاذ الطيار، معتبرا أن تلك التصريحات تأتي للتغطية على الهزيمة.

من جانبه، كان دونالد ترامب قد صرح في تغريدة بوجود عملية خاصة لإنقاذ طيار الطائرة المحطمة داخل إيران، وهو ما رفضته الجهات الإيرانية بشكل قاطع.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة جديدة، مشبها ما جرى بعملية «طبس».