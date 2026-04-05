أكسيوس: الـCIA خدعت إيران لإنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته

كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لموقع “أكسيوس”، أن وكالة الاستخبارات المركزية لجأت إلى خطة تضليل داخل إيران قبل تنفيذ عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة سقطت هناك.

وبحسب المسؤول، أطلقت الوكالة حملة شائعات داخل الأراضي الإيرانية أوحت بأن القوات الأميركية تمكنت بالفعل من العثور على ضابط أنظمة التسليح المفقود، وأنها تقوم بنقله بين مواقع مختلفة تمهيداً لإخراجه من البلاد.

وأوضح أن هذه الخطوة أربكت الجهات الإيرانية، خاصة الحرس الثوري الإيراني، وخلقت حالة من الغموض وعدم اليقين، ما منح الاستخبارات الأميركية فرصة أوسع لتعقب الضابط والوصول إلى موقعه الفعلي.

وأشار المسؤول إلى أن الوكالة سارعت فور تحديد الموقع الدقيق إلى إبلاغ كل من وزارة الدفاع الأمريكية والجيش والبيت الأبيض، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن ترامب أصدر توجيهات بتنفيذ عملية إنقاذ عاجلة، قادتها البنتاجون، بينما استمرت وكالة الاستخبارات المركزية في تزويد العملية بمعلومات استخباراتية مباشرة حتى اكتمال المهمة.