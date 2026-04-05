تحذير قوي من أحمد موسى: الكلمة غير المسئولة تهدد استقرار الدول| بث مباشر

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة المرحلة الحالية التي يمر بها العالم، مؤكدًا أن كل كلمة يتم تداولها باتت تحمل مسؤولية كبيرة، ولا مجال فيها للاجتهادات غير المدروسة أو السعي وراء تحقيق "التريند".

نشر الشائعات

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العالم يعيش ظروفًا استثنائية وغير مسبوقة، تتطلب تحري الدقة والالتزام بالمصداقية في نقل المعلومات، مشددًا على أن نشر الشائعات أو الترويج للأخبار الكاذبة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.



وأشار إلى أن بعض الأفراد يسعون إلى إثارة الجدل وجذب الانتباه عبر نشر معلومات غير دقيقة، وهو ما وصفه بالسلوك الخطير، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي لا تحتمل العبث أو التضليل.

استقرار الدول

وأكد الإعلامي أن الأخبار الكاذبة لا تقتصر أضرارها على إثارة البلبلة فقط، بل تمتد لتقويض استقرار الدول وزعزعة ثقة المواطنين، داعيًا إلى ضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، وتحمل المسؤولية الوطنية في الكلمة التي يتم نشرها أو تداولها.

مواجهة حملات التضليل والشائعات

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا جماعيًا من الجميع، سواء وسائل الإعلام أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على استقرار المجتمع ومواجهة حملات التضليل والشائعات.