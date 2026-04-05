دا لو رجعت تاني.. أحمد موسى: إيران تحتاج 40 عامًا للتعافي

قال الإعلامي أحمد موسى إن حجم الدمار الذي تعرضت له إيران يجعل عملية تعافيها طويلة ومعقدة، مشيرًا إلى أنها قد تحتاج ما بين 30 إلى 40 عامًا للعودة إلى وضعها الطبيعي، إن تمكنت من ذلك، موضحًا أن البنية الأساسية للدولة تأثرت بشكل كبير.

وشدد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، على أهمية الوعي بما يدور في المنطقة، داعيًا إلى متابعة الأحداث بدقة والانتباه للتطورات المحيطة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.

وأشار موسي إلى وجود ثقة دولية في القيادة السياسية المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس استقرار الدولة وقدرتها على التعامل مع الأزمات.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا جماعيًا ومسؤولية في التعامل مع المعلومات، للحفاظ على استقرار البلاد في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.