اللي اتكتب ليس حرية رأي.. أحمد موسى يهاجم مروجي شائعة حقل ظهر

قال الإعلامي أحمد موسى إن هدف الأخبار الكاذبة التي انتشرت حول تصريحات منسوبة للمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق جريمة في حق الصحافة، معلقا: اللي اتكتب ليس حرية رأي ولكنه فوضى لهدم الدولة.

وعلق أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: اللي اتنشر دا تصدير لصورة سلبية عن البلد، وتصدير أزمة وهلع للناس بدون وجه حق، متسائلا: تقصد إيه بنشر معلومات عن الغاز والبترول ليست صحيحة عن إنتاج حقل ظهر من الغاز.

كارثة على العالم والاقتصاد

وتابع أحمد موسى: يوم الثلاثاء المقبل العالم على صفيح ساخن، مع توقعات بضربة أمريكية لإيران ستكون كارثة على العالم والاقتصاد العالمي، وفق تصريحات لترامب.

واستكمل أحمد موسى قائلا: “عاوزين إيه من مصر؟ مصر دولة من 200 دولة في العالم، لكن معندناش طوابير ولا نقص في الوقود، طوابير في العالم على البنزين والسولار في إثيوبيا وأمريكا وكوريا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا واسكتلندا”.

ترشيد الاستهلاك

واختتم قائلا: "خلي بالك وأنت بتتكلم عن مصر فيه بلاد الوضع عندهم أصعب من عندنا، وإحنا بنحافظ وبنرشد في الاستهلاك، لازم نكون مسئولين عن اللي بنقوله ومحدش يعمل لقطة على حساب البلد".