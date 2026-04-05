أحمد موسى: كل دولة حرة في قراراتها.. وشائعات حقل ظهر هدفها إثارة الهلع

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن لكل دولة الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على استقرارها وصورتها أمام العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تفرض قيودًا على نشر أي محتوى سلبي يتعلق بها، وهو أمر وصفه بـ"المرحب به" في ظل الظروف العالمية الحالية.

نشر حالة من الهلع

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لا يوجد مبرر لإثارة الأزمات أو نشر حالة من الهلع بين المواطنين دون وجود أسباب حقيقية، متسائلًا: "لماذا يتم تداول أمور خاصة بشكل يثير القلق دون داعٍ؟".



وفيما يتعلق بما يُثار حول حقل الغاز «ظهر»، شدد موسى على أن كل ما يتم تداوله من شائعات بشأن تراجع إنتاجه غير صحيح، مؤكدًا أن الحقل لا يزال يعمل بكفاءة ويواصل ضخ الغاز بشكل طبيعي.

ضخ استثمارات كبيرة

وأشار إلى أن الشركات العاملة في الحقل مستمرة في ضخ استثمارات كبيرة وجديدة، بما يعكس الثقة في قدراته وإمكاناته، مؤكدًا أن هذه الشائعات تستهدف التشكيك في نجاحات قطاع الطاقة المصري.

القضايا الاقتصادية الحيوية

واختتم موسى، تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة في القضايا الاقتصادية الحيوية التي تمس الأمن القومي.