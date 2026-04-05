بعد تعرضه لاستهداف إيراني.. الكويت: استئناف العمل بمجمع الوزارات غدا

أعلنت وزارة المالية الكويتية، استئناف العمل في مبنى مجمع الوزارات بمدينة الكويت، وعودة الدوام الرسمي للموظفين، اعتبارا من يوم غد الإثنين، مع استقبال المراجعين وفقا للإجراءات المعتادة.

وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، حرصها على توفير بيئة عمل آمنة واستمرار تقديم خدماتها بكفاءة، مثمنة تعاون الجميع خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية الكويتية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن مبنى مجمع الوزارات بمدينة الكويت تعرض مساء يوم أمس السبت 4 أبريل، للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم؛ مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشارت إلى أن العمل اليوم في مجمع الوزارات سيكون عن بعد بالنسبة لموظفي المجمع مع تأجيل استقبال المراجعين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة.