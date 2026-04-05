أزمات صحية تضرب نجوم الفن… 3 نجوم في مواجهة المرض| تطورات مقلقة عنهم

يشهد الوسط الفني حالة من القلق خلال الفترة الحالية، بعد تعرض عدد من كبار النجوم لأزمات صحية متفاوتة، استدعت دخول بعضهم المستشفى لتلقي العلاج، وسط متابعة مستمرة من الجمهور وحرص كبير على الاطمئنان على تطورات حالتهم.

في مقدمة هؤلاء، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي يمر بوعكة صحية منذ ثاني أيام عيد الفطر، حيث يتواجد داخل المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وكشف نجله أن حالته الصحية تأثرت بمشكلة في الرئة، أدت إلى صعوبة في التنفس، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا ومتابعة دقيقة من الأطباء.

