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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو ناوي تستغنى عنه.. أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر

يعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للتواصل مع أصدقائك، تحتوي خدمة الدردشة على فيسبوك على الكثير من الميزات لجعل محادثاتك ممتعة وذات معنى، ولكن إذا لم تعد ترغب في استخدامه مرة أخرى سنوضح لك في مقالنا التالي أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger.

أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger

1. تطبيق واتساب:

واتساب هو نظام المراسلة الشهير الآخر المملوك لشركة "ميتا" Meta، مع أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، فهو بديل ممتاز لبرنامج ماسنجر نظرا لواجهته سهلة الاستخدام للمراسلة النصية ومكالمات الصوت والفيديو.

 

 

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ويمكنك استخدام واتساب للدردشة الفردية أو إنشاء مجموعات ومجتمعات للتفاعل مع مجموعة أكبر، ومن الممكن أيضا إنشاء استطلاعات رأي على واتساب لطلب الآراء أو بدء مكالمة فيديو للمجموعات والمحادثات الفردية.

يمكنك استخدام واتساب على هاتفك المحمول أو أجهزة سطح المكتب والاستمتاع بمحادثة مشفرة شاملة مع الأصدقاء والعائلة، على عكس تطبيقات المراسلة الأخرى، يوفر تطبيق واتساب سهولة إرسال واستقبال ملفات الوسائط مباشرة داخل التطبيق، ومع ذلك، يمكنك إرسال الرسائل فقط إلى جهات الاتصال الخاصة بك الموجودة على المنصة.

واتساب 

2. تطبيق تيليجرام:

تيليجرام هي خدمة مراسلة فورية أخرى عبر الأنظمة الأساسية يمكن استخدامها بدون رقم هاتفك، قم بإنشاء حساب على تيليجرام ، وسيكون من الجيد استخدامه للتواصل مع أي شخص في جميع أنحاء العالم.

ويوفر تيليجرام العديد من الميزات الفريدة مثل تحرير الصور والفيديو داخل التطبيق ويسمح لك باستبدال ملفات الوسائط المرسلة، وبصرف النظر عن إرسال النصوص والاستمتاع بالمحادثات الصوتية والمرئية، تتيح لك هذه المنصة أيضا جدولة الرسائل في أي وقت تريده، إلى جانب ميزة فريدة تسمح لك بحذف أي محادثة قمت بها على التطبيق من كلا الطرفين.

تيليجرام 

3. تطبيق سناب شات:

يُعرف سناب شات Snapchat على نطاق واسع بأنه منصة للمراسلة الفورية متعددة الوسائط لتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

يمكنك استخدامه لإجراء مكالمات فيديو جماعية ومشاركة القصص واللقطات مع أي شخص في قائمة أصدقائك، كما يمكنك أيضا عرض اللقطات القديمة من الدردشات والعثور على جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على سناب شات ضمن الذكريات.

وأكثر ما يجعل سناب شات فريدا هو العدسات والفلاتر التي تجعل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية.

سناب شات

4. تطبيق فايبر:
 

يعد تطبيق فايبر من أفضل البدائل لتطبيق ماسنجر، وذلك بفضل مزاياه التي تجمع بين ميزات واتساب وتيليجرام في نفس الوقت، ويوفر التطبيق تشفيرا شاملا للمكالمات والرسائل والوسائط المشتركة، كما يقدم التطبيق ميزات مثل الاتصال الصوتي ومكالمات الفيديو، كما أنه يدعم العمل على أجهزة متعددة في نفس الوقت كما يمنحك ميزة رائعة لحذف المحادثات المرسلة لإخفائها من الدردشة على جهاز الطرف الآخر.

فايبر 

5. تطبيق iMessage:
 

يعد تطبيق iMessage التابع لشركة آبل، من أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة المخصصة لهواتف آيفون لذا لن تفقد مزايا المراسلة الخاصة بـ ماسنجر إذا قمت باستخدام هذا البديل الرائع على هاتفك الآيفون، فهو نظام اتصال مشفر ويضم العديد من المزايا من بينها إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وإنشاء واستخدام Memojis وإضافة تأثيرات مخصصة إلى فقاعات الرسائل وحتى النص أيضا.

iMessage
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