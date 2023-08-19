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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على طريقة استرداد رسائل فيسبوك ماسنجر المحذوفة

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر

هل حذفت بطريق الخطأ محادثة ما على فيسبوك Facebook؟، ربما قمت بحذف محادثة على ماسنجر Messenger، وندمت على حذفها وترغب في استرجاعها مرة أخرى؟ لحسن الحظ، هناك طرق لاستعادة الرسائل المحذوفة على فيسبوك ماسنجر.

كيفية استرداد رسائل فيسبوك المحذوفة من الويب

بمجرد حذف رسائل فيسبوك ماسنجر يتم حذفها نهائيا من حسابك، ومع ذلك، إذا قمت بإنشاء نسخة احتياطية قبل الضغط على زر الحذف هذا، فيمكنك استعادتها بسهولة، فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها لاستعادة ملفات النسخ الاحتياطي:

 

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1. افتح حساب فيسبوك على متصفح سطح المكتب الخاص بك وانقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى يمين الشاشة.

2. انقر فوق الإعداد والخصوصية من القائمة المنبثقة، ثم انقر فوق الإعدادات.

3. ضمن الإعدادات، انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك على اليسار.

4. انقر فوق الخيار “عرض” الموجود بجانب معلومات ملف التعريف “تنزيل”.

5. ستظهر لك جميع النسخ الاحتياطية لمعلومات الملف الشخصي وستكون متاحة للتنزيل ضمن قسم الملفات.

6. يمكنك اختيار ملف النسخ الاحتياطي والنقر فوق الزر تنزيل.

كيفية استرداد الرسائل المحذوفة من فيسبوك ماسنجر على هاتفك

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على محادثة في صندوق الوارد في فيسبوك ماسنجر، فابحث عنها في الرسائل المؤرشفة، إليك كيفية العثور على الدردشات المؤرشفة في تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتفك.

1. افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتفك.

2. اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموضحة في الجزء العلوي الأيسر.

3. اختر المحفوظات من القائمة المنسدلة.

4. ابحث عن الدردشة المفقودة في الأرشيف، إذا وجدت الدردشة المفقودة، فاضغط مع الاستمرار على تلك الدردشة.
5. من الخيارات المنبثقة، انقر فوق Unarchive لإعادتها إلى الدردشات.

كيفية استرداد الرسائل المحذوفة من تطبيق Facebook


بخلاف فيسبوك على الويب، لا يمكنك استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق ماسنجر على هاتفك، يشبه استرداد الرسائل المحذوفة من تطبيق فيسبوك استعادة الرسائل المحذوفة من موقع فيسبوك .

1. قم بتشغيل تطبيق فيسبوك.
2. اضغط على صورة ملفك الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على أيقونة الترس في أعلى اليمين.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم المعلومات الخاصة بك وانقر فوق تنزيل معلوماتك.

5. إذا كان لديك نسخة احتياطية، فستظهر في قسم النسخ المتاحة.
6. اضغط على زر تنزيل لتنزيل رسائلك التي تم نسخها احتياطيا.

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