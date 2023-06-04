لو فيه حد بيظهرلك كتير.. إزاي تخفي الأشخاص المقترحين من فيسبوك ماسنجر

عندما تبحث عن جهة اتصال ما على فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، يقترح التطبيق تلقائيًا عدة جهات اتصال أخرى لبدء محادثة معهم، وفي بعض الأحيان، قد ترى جهات اتصال غير ذات صلة في قائمة "مقترحة"، بينما لا توجد طريقة لإيقاف هذه الميزة، يمكنك إخفاء جهات اتصال معينة من الظهور في تلك القائمة، إليك كيفية إزالة شخص ما من الأشخاص المقترحين على ماسنجر.

كيفية إزالة الأشخاص المقترحين على فيسبوك ماسنجر

قد تكون القائمة المقترحة من فيسبوك ماسنجر ميزة مفيدة وسهلة الاستخدام، فقد ترى أصدقاءك السابقين أو أصدقائك الذين تحاول الوصول إليهم في هذه القائمة، حتى لو قمت بإلغاء صداقة شخص ما على فيسبوك، لكنك ستستمر أحيانًا في رؤية الشخص في القائمة المقترحة.

ولحسن الحظ، يوفر فيسبوك خيارا لإخفاء جهات الاتصال هذه من قائمة الأشخاص المقترحين، يوفر فيسبوك ماسنجر طريقة رائعة لإبقائك على اتصال بالأصدقاء والعائلة، وبدلًا من إظهار جهات اتصالك المتكررة، تعتمد الخدمة على خوارزمية لإظهار جهات الاتصال في علامة التبويب المقترحة.

وتعتمد هذه الخوارزمية على عوامل مختلفة مثل جهات الاتصال والموقع والاهتمامات المشتركة والمزيد، وتكمن الفكرة في تسهيل العثور على جهات الاتصال على ماسنجر على المستخدمين، ويتحقق التطبيق أيضا من تفاعلاتك وصفحات فيسبوك الشائعة لاقتراح جهات اتصال جديدة، وفي بعض الأحيان، قد ترى حتى جهات اتصال غير صديقة مؤخرًا في ماسنجر.

يقدم تطبيق فيسبوك ماسنجر للأجهزة المحمولة خيارات خصوصية أنيقة لتخصيص تجربتك، إليك كيفية استبعاد الأشخاص من الظهور على "مقترح" على ماسنجر على هواتف أندرويد:

1. افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتف أندرويد وانقر فوق قائمة الإعدادات في الزاوية العلوية اليسرى.

إخفاء الأشخاص المقترحين على فيسبوك ماسنجر

2. حدّد ترس الإعدادات.

3. اضغط على الخصوصية والأمان.

4. اضغط على جهات الاتصال المخفية.

5. حدّد قائمة الاتصال في الزاوية العلوية اليمنى.

6. البحث عن جهات الاتصال وإخفائها من القائمة التالية.

7. كرر الخطوات السابقة لجميع جهات الاتصال غير ذات الصلة وامنعهم من الظهور في اقتراحات البحث.

إخفاء الأشخاص المقترحين على فيسبوك ماسنجر

إخفاء شخص ما من المقترح على تطبيق ماسنجر لهواتف آيفون

تتوفر خيارات خصوصية فيسبوك ماسنجر أيضا على أجهزة آيفون وآيباد، ولإخفاء جهات الاتصال من العناصر المقترحة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل فيسبوك ماسنجر على هاتف آيفون ثم اضغط على قائمة الخيارات في الزاوية العلوية اليسرى وافتح الإعدادات.

إخفاء شخص ما من المقترح على تطبيق ماسنجر لهواتف آيفون

2. افتح الخصوصية والأمان واضغط على جهات الاتصال المخفية.

3. انقر فوق إضافة في الجزء العلوي وحدد جهة الاتصال التي تريد إخفاءها من القائمة المقترحة.

إخفاء شخص ما من المقترح على تطبيق ماسنجر لهواتف آيفون

4. لا يمكنك تحديد عدة جهات اتصال في وقت واحد وإزالتها من قائمة “مقترحة”، تحتاج إلى تحديد كل جهة اتصال على حدة.