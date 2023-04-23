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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ميزات في Messenger ماسنجر.. لا يعرفها أغلب المستخدمين

Messenger ماسنجر
Messenger ماسنجر

يستخدم تطبيق الدردشة Messenger ماسنجر - المملوك لشركة ميتا - أكثر من مليار شخص، كما يحتوي التطبيق على عدد هائل من الميزات ومع ذلك هناك عدد كبير من المستخدمين لا يعرفون معظم الميزات التي يحتوي عليها التطبيق. 

 

وبحسب موقع Pocket-lint فإن هناك عدد من الميزات في Messenger ماسنجر والتي قد لا يعرفها أغلب المستخدمين، ونعرض عدد منها فيما يلي : 

 

مشاركة الموقع 
 

افتح محادثة مع صديق، ثم اضغط على زر المزيد “أربع نقاط في مربع” في شريط الأدوات أعلى النص ، وحدد الموقع. 

وتضطر إلى السماح بالوصول إلى موقعك، ثم أرسل موقعك الحالي، وسيحصل صديقك على الفور على خريطة توضح موقعك بالضبط. 

 

ممارسة الألعاب مع الأصدقاء 

 

افتح الدردشة واضغط على زر المزيد “أربع نقاط” في شريط الأدوات على يسار النص، وسترى خيار ألعاب مع أيقونة وحدة تحكم.

انقر فوقها ، وبعد ذلك ستتمكن من الاختيار من القائمة الطويلة للألعاب المتاحة، وسيتلقى الشخص الذي تدردش معه إشعارًا تلقائيًا للانضمام إليك ، أو يمكنك الاستمرار في اللعب بمفردك.

 

ضبط تفضيلات الإشعارات لمنع الإزعاج 

 

ويمكنك كتم صوت المحادثة الجماعية بالكامل من خلال فتح محادثة مع صديق أو مجموعة ، ثم النقر فوق الاسم أعلى الدردشة ، والنقر فوق زر كتم الصوت الموجود على اليسار.

يمكنك اختيار خيارات كتم الصوت مثل 15 دقيقة ، أو ساعة واحدة ، أو ثماني ساعات ، أو 24 ساعة ، أو حتى إعادة تشغيل الإشعارات.

يمكنك أيضًا ضبط إعدادات الصوت والاهتزاز، افتح ماسنجر ، ثم انقر فوق الزر Me / profile في شريط القائمة وحدد الإخطارات، سترى خيار الإخطارات في ماسنجر، اضغط عليه ، ومن هذه المنطقة ، يمكنك تمكين / تعطيل الصوت والاهتزازات. 

 

ضبط منبه للتذكير 

 

افتح الدردشة وحدد خيار المزيد “أربع نقاط” على يسار النص، وسترى هناك صفين من الخيارات ، مع وضع علامة على التذكير بجرس في الصف العلوي.

 انقر فوقه، ويمكنك تحديد اسم ووقت وموقع للتذكير، وسيرى أي شخص في الدردشة معك التذكير.

Messenger ماسنجر ميزات ماسنجر

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